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НовостиОбщество2 июня 2023 8:37

В Великих Луках стартовал пляжный сезон

Источник:kp.ru
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Пляжный сезон открылся в городе Великие Луки 1 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В тот же день прошла общественная приёмка территории. Депутаты Великолукской городской Думы Константин Максимов и Сергей Макаров вместе со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства проверили, насколько поготовлен пляж к купальному сезону. На территории установили скамейки, урны, зонтики и раздевалки.

Кроме того, во время летнего сезона на городском пляже будут работать спасатели. Они будут находиться в специальном вагончике, где в случае необходимости смогут оказать первую помощь.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что городской пляж Пскова готов к купальному сезону.