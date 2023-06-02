Всероссийская акция «Безопасность детства» стартовала в Пскове

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Всероссийская акция «Безопасность детства» началась в Псковской области на территории школы № 10 Пскова. Об этом сообщает ПАИ.

В первый день лета во всех субъектах России начинается акция «Безопасность детства». Целью мероприятия является профилактика детского травматизма и гибели детей в летний период.

Ребята из пришкольных лагерей посещают интерактивные площадки, созданные силами подразделений спасателей и пожарных УМЧС, госавтоинспекции, полиции и других ведомств. Акция проходит в Пскове по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Сегодня мы собрались здесь, на территории 10-й школы, и очень благодарим директора Ольгу Александровну Фёдорову за то, что она нам разрешила собраться таким большим и дружным коллективом, чтобы дать старт акции "Безопасность детства" в летний период на территории Псковской области», - сказала Наталия Соколова.

Она подчеркнула, что участие в акции сотрудников в форме не случайно, поскольку они помогают детям избегать опасных ситуаций и защищают их от травм. Однако и дети, по словам Наталии Соколовой, должны уметь сами себя защитить.

«И сегодня вы пройдёте по площадкам, на которых вам наши сотрудники будут рассказывать о своей работе и будут учить вас тому, как вам самим быть безопасными. Потому что впереди лето, много разных угроз и на воде, и у огня, и на дороге. Вы должны быть в первую очередь внимательными, бдительными, для того чтобы лето для вас было безопасным», - отметила Наталия Соколова.

Добавим, что на площадках с ребятами работают сотрудники Управления МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, в частности ГИБДД и Управление по контролю за оборотом наркотиков, спецназ и спасатели, а также СУ СК.