В Невеле нетрезвый велосипедист угодил под колеса авто

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице Гвардейской в Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате столкновения пострадал велосипедист. Мужчине оказывают медицинскую помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации потерпевшего.

По предварительной информации, велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения.

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.