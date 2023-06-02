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НовостиОбщество2 июня 2023 10:49

В Невеле нетрезвый велосипедист угодил под колеса авто

Источник:kp.ru
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице Гвардейской в Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате столкновения пострадал велосипедист. Мужчине оказывают медицинскую помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации потерпевшего.

По предварительной информации, велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения.

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.