Псковичка узнала об онкологии щитовидной железы во время плановой диспансеризации

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Заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники № 2 рассказала историю о том, как во время плановой диспансеризации у псковички была выявлена онкология щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

В Псковскую городскую поликлинику № 2 для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке пришла 57-летняя псковичка. Жалоб у пациентки не было, по результатам диагностики и клинических исследований отклонений не обнаружено. По словам заведующей Псковской городской поликлиники, во время визуального осмотра врач обнаружил увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов.

Пациентку направили на второй этап диспансеризации, в рамках которого она сдала несколько видов гормонов.

По результатам проведенных исследований были обнаружены отклонения. Затем псковичке пришлось пройти обширный этап забора анализов. Они и подтвердили наличие злокачественного новообразования щитовидной железы, которое находится еще лишь на первой стадии. Пациентку направили на лечение в Псковский областной онкодиспансер.

Вскоре псковичка вернулась в отделение профилактики с благодарностью персоналу за выяление онкологии на ранней стадии.

Напомним, чтобы получить направление на профилактический осмотр, нужно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.