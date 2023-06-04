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НовостиЗвезды4 июня 2023 7:38

Гоша Куценко и Евгений Князев устроили поэтический перформанс во время Пушкинского фестиваля в Михайловском

Источник:kp.ru
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Российские актёры Евгений Князев и Гоша Куценко стали гостями Дней пушкинской поэзии и русской культуры и устроили поэтический перформанс на главной сцене в Михайловском. Об этом сообщил в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Неожиданно и очень ярко прозвучал голос Евгения Князева! Зрители искупали актёра в громких овациях! "У Лукоморья дуб зеленый…" - зрители хором вторили Гоше Куценко знакомые каждому строки из отрывка поэмы "Руслан и Людмила"», – поделились в ТКД.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они стартовали в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга и продолжились на главной поляне в села Михайловского в Пушгорах.