Псковский губернатор распорядился создать группы добровольцев для оказания помощи в случае ЧС

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В Псковской области создадут группы добровольцев для работы в случае ЧС. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на очередном совещании.

«Во всех районах, особенно в приграничных, должны быть сформированы группы добровольцев, которые будут готовы оказывать помощь в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации», – отметил глава региона.

Губернатор вспомнил случаи, когда в других регионах благодаря внимательным людям удавалось избежать черезвычайные ситуации. Именно местные жители незамедлительно сообщали о произошедших инцидентах в соответствующие службы.

«Жизнь продолжается, ни о каком военном положении речи не идёт, мы на него не переходим. Но мы должны помочь населению разобраться во всех базовых инструментах, которые нужно использовать в случае возникновения ЧС. Предупреждён, значит вооружён!», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что всем жителям региона будут доведены сведения о потенциальных целях противника, телефонах оперативных служб и действиях при обнаружении подозрительных лиц или предметов.