Для развития креативных индустрий в Псковской области создадут рабочую группу

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В Псковской области займутся созданием специальной рабочей группы для развития креативных индустрий. Инициативу поддержали на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 4 июня.

«Для Псковской области развитие креативных индустрий – приоритетная задача. Сегодня активно реализуются проекты в этой сфере: проведено более 50-ти образовательных мероприятий для более чем 200 участников различных креативных индустрий региона. Мы работаем с нашей молодой аудиторией и поддерживаем талантливую, творческую молодежь, создан центр поддержки одаренных детей. Отдельный блок работ – пространственное развитие: за пять лет благоустроено 549 общественных территорий. Мы понимаем, что можем сделать еще больше», – отметил губернатор Псковской области.

С идеей создать рабочую группу по развитию креативных индустрий в регионе на встрече выступила директор форума «Российская креативная неделя» Мария Абрамова. Инициатива была поддержка властями Псковской области.

«Я уверен, что рабочая группа, которая предметно займется развитием креативных индустрий Псковской области, станет одним из действенных инструментов, найдет правильные и работающие для региона стратегии, новые подходы, чтобы в результате вывести креативные индустрии региона на качественно новый уровень», – согласился Михаил Ведерников.

Предполагается, что рабочая группа будет нацелена на разработку стратегии развития креативных индустрий, планирования, координацией и систематизацией имеющегося в России опыта в данной сфере.

Тема развития креативных индустрий была поднята президентом России Владимиром Путиным во время поездки в центр «Зотов» 30 мая.