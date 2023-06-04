Более 30 тысяч псковичей прошли диспансеризацию с начала года

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В Псковской области с начала года почти 32 тысячи жителей прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

В рамках бесплатной диспансеризации проводятся онкоскринингри на выявления рака на ранней стадии, анализы крови для определения уровня простатспецифического антигена, маммография, мазок с шейки матки на цитологическое исследование.

«Существуют и общие исследования для мужчин и женщин: исследование кала на «скрытую кровь» с целью выявления патологии желудочно-кишечного тракта — в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет включительно 1 раз в год; осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов», – сообщили в пресс-службе.

С начал года более 5 тыся человек получили направление на второй этап диспансеризации с целью выявления заболевания. В том числе 117 человек узнали об онкологических заболеваниях и отправлены на лечение.

Напомним, получить направление на профилактический осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.