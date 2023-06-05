Строительство учебно-лабораторного медкорпуса ПсковГУ завершилось

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Строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ завершено. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Двухэтажное здание оборудовано лифтами, системами доступа маломобильных групп, смонтирована система видеонаблюдения и установлено 150 камер», — рассказал глава региона. По его словам, учебные аудитории полностью готовы к приёму студентов, кроме того, оборудованы кабинеты, актовый зал, музей и столовая.

«Кстати, при строительстве корпуса использовалось порядка 85% оборудования и материалов российского производства», — отметил Михаил Ведерников. Отметим, что с сентября здесь будут обучаться 850 ребят, спустя время они пополнят ряды медработников Псковской области.

«Работы велись всего 7 месяцев. Благодарю Минобороны за действительно высокий уровень и качество работ», — заключил губернатор.