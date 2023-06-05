Глава Пскова рассказал об истории улицы Ленина

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Историей улицы Ленина в Пскове поделился глава города Борис Елкин. Интересную информацию он разместил в своём Telegram-канале.

Улица Ленина в прошлом называлась улицей Архангельской. Она начиналась за церковью Михаила Архангела в Городце, поэтому и получила такое название. «На месте, где сейчас площадка с часами в конце 19-го века была построена гостиница Иоганна Гитца "Санкт-Петербург" с кондитерской в цоколе. А на месте Университетского сквера когда-то были постройки, в которых жили ремесленники», —рассказал Борис Елкин.

Некоторые здания на улице сохранились. В частности, дом №8 – трехэтажный особняк Батова, он был построен как доходный. В доме были созданы шикарные квартиры, их снимали состоятельные псковичи.

Напротив особняка Батова располагался дом Викенгейзера (дом №5). «Изначально он был 6-этажным. На двух верхних этажах размещались резервуары с водой для водопровода», — рассказал глава Пскова. Неподалёку был дом Чернова (дом №3), здесь в 1900 году снимал квартиру Владимир Ленин. Благодаря этому улица и получила его имя в прошлом веке.

«Еще один дом-красавец — Народный дом А.С. Пушкина, теперь — Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Он был построен в 1904 году на перекрестке Архангельской и Садовой (ныне улица Пушкина)», — отметил Борис Елкин.