Поиски 67-летнего великолучанина ведутся в Псковской области

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67-летний великолучанин разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

4 июня пожилой мужчина вышел из медицинского учреждения, с тех пор о его местоположение ничего не известно.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, короткие тёмные волосы и серые глаза. По предварительной информации, пропавший мужчина был одет в серую ветровку, серый свитер или белую футболку. Кроме того, на нём были тёмные спортивные штаны и ботинки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.