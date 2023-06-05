В Псковской области стартовал процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора

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Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Псковской области начался сегодня, 5 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

«В соответствии с документом процесс выдвижения начнётся 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля», – пояснили в облизбиркоме и добавили, что решение о регистрации кандидатов будет приниматься в течение десяти дней после приёма пакета документов.

Члены комиссии заранее утвердили перечень документов, необходимых для подачи кандидатами в избирательную комиссию Псковской области.

Утверждено также, что в поддержку кандидата на должность главы региона должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Отметим, что выборы губернатора в Псковской области пройдут 10 сентября текущего года. Прошлые выборы губернатора состоялись 9 сентября 2018 года.