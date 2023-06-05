Спортивные площадки ГТО появятся в четырёх псковских районах

Фото: комитет по спорту Псковской области

Новые спортивные площадки ГТО планируют установить в четырёх районах Псковской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по спорту.

Четыре спортплощадки появятся в деревне Гавры Пыталовского района, в деревне Орша Новоржевского района, в деревне Должицы Плюсского района и в деревне Ильинское Красногородского района.

На эти цели из федерального и областного бюджетов на закупку оборудования направлено 10,2 миллионов рублей. На данный момент за счёт средств местных бюджетов в районах подготовлены основания для спортивных площадок ГТО. Установить оборудование планируется осуществить в июне текущего года.

«Спортивная площадка ГТО имеет размер 12 на 20 метров и включаёт в себя различные тренажёры, зону для воркаута и другие зоны для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО», — подчеркнули в комитете.