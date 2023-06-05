МЧС проведет командно-штабные учения в Псковской области

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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий проведет командно-штабные учения на территории Псковской области 7 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Учения проводятся с целью определения уровня готовности органов управления и сил Главного управления МЧС России по региону к применению по предназначению. В рамках тренировки будет ликвидирована условная чрезвычайная ситуация. Осуществится деятельность рабочей группы при постоянно действующем оперативном штабе.

В зоне условной ЧС развернется подвижный пункт управления для координации работ по ликвидации ЧС. В нем будет собираться вся информация по происшествию, спасатели смогут восстановить силы, пострадавшие получат медицинскую помощь, а для представителей СМИ будет действовать пресс-центр.

По окончании командно-штабных учений будут подведены итоги.