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НовостиОбщество5 июня 2023 10:10

В День России в Гдове выступит Губернаторский симфонический оркестр

Источник:kp.ru
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В День России, 12 июня, в Гдове состоится культурно-просветительский музыкальный фестиваль «На страже мира. Эхо старой крепости». В нем примет участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году площадкой для проведения концерта станет кремль Гдовской крепости, которая является одной из старейших в России. Такое место выбрано не случайно, поскольку в этом году исполняется 700 лет с момента упоминания Гдова в летописи.

«Мероприятие стало традиционным для региона. Объединяющей темой масштабных концертов является боевая слава прошедших веков. В 2021 году концерты были посвящены 800-летию князя-полководца Александра Невского, в 2022-м – 780-летию одной из самых известных ратных побед князя Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере – сражению, вошедшему в историю как Ледовое побоище», – подчеркнули в пресс-службе правительства.

Концерт начнётся в 19:00, все желающие смогут попасть на него бесплатно.