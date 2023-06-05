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НовостиОбщество5 июня 2023 12:01

Судебные приставы напомнили псковичам о запрете несогласованного общения коллекторов с родственниками

Источник:kp.ru
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Изменен порядок взаимодействия коллекторов с родственниками должника и иными лицами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Согласно нововведениям, коллектор может общаться с родственниками и соседями должника только с их согласия в письменном виде. Согласие оформляется отдельным документом. Родственники должника могут также отозвать свое согласие.

Напомним, если вы считаете, что ваши права нарушаются, вы можете обратиться в УФССП в Пскове по улице Текстильной, дом 3. А также по электронной почте mail@r60.fssprus.ru