Отменены массовые мероприятия фестиваля воздухоплавателей в Великих Луках

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Отменены все массовые мероприятия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в целях безопасности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-центре фестиваля.

«Кей-граб», открытие и закрытие встречи перенесены в онлайн. Культурная программа пройдет в учреждениях культуры.

Обновленный план проведения встречи:

11 июня (воскресенье):

• утренний тренировочный полёт;

• 9:00 – 15:00 – регистрация участников;

• вечерний полёт «кей-граб» (видеотрансляция).

12 июня (понедельник):

• утренний тренировочный полёт;

• 9:00 – 16:00 – регистрация участников;

• 18:00 – генеральный брифинг (видеотрансляция);

• 18:45 – начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;

• 19:00 – 21:00 – общий старт (видеотрансляция).

13 – 16 июня:

• спортивные полёты (утро, вечер).

17 июня (суббота):

• утренний спортивный полёт;

• 15:00 – дебрифинг;

• 17:00 – торжественное закрытие (видеотрансляция).

Позже организаторы опубликуют подробную программу культурно-массовых мероприятий.

На фестиваль смогут пройти пилоты, члены команд, волонтеры, почетные гости и представители СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция.