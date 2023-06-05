Отменены массовые мероприятия фестиваля воздухоплавателей в Великих Луках

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Отменены все массовые мероприятия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в целях безопасности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-центре фестиваля.
«Кей-граб», открытие и закрытие встречи перенесены в онлайн. Культурная программа пройдет в учреждениях культуры.
Обновленный план проведения встречи:
11 июня (воскресенье):
• утренний тренировочный полёт;
• 9:00 – 15:00 – регистрация участников;
• вечерний полёт «кей-граб» (видеотрансляция).
12 июня (понедельник):
• утренний тренировочный полёт;
• 9:00 – 16:00 – регистрация участников;
• 18:00 – генеральный брифинг (видеотрансляция);
• 18:45 – начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;
• 19:00 – 21:00 – общий старт (видеотрансляция).
13 – 16 июня:
• спортивные полёты (утро, вечер).
17 июня (суббота):
• утренний спортивный полёт;
• 15:00 – дебрифинг;
• 17:00 – торжественное закрытие (видеотрансляция).
Позже организаторы опубликуют подробную программу культурно-массовых мероприятий.
На фестиваль смогут пройти пилоты, члены команд, волонтеры, почетные гости и представители СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция.