В Псковскую область прибыли журналисты из шести государств

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Иностранные журналисты из шести стран прибыли в Псковскую область на пресс-тур. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе МИД России в Пскове.

Иностранные журналисты 5 июня прибыли в Псковскую область из Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. Первым делом гости почтили память советского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Журналисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«В Пскове я в первый раз и меня очень интересует история этого древнего края, который кратно старше Москвы и Санкт-Петербурга. Знаю и про Михайловское, где жил поэт Александр Пушкин. Очень интересна и экономическая составляющая области. Хочется узнать, как развивается ваша экономика», – подчеркнул корреспондент азербайджанской телекомпании «Общественное телевидение и вещание» Фарид Акбаров.

Далее участникам устроили тур по достопримечательностям и историческим объектам Пскова. Журналистов также планируют познакомить с инвестиционным потенциалом области, в том числе, с работой особой экономической зоны «Моглино».

Пресс-тур организовало правительство Псковской области при поддержке МИД России.