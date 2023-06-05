Выборы губернатора Псковской области пройдут в многодневном режиме

.

Осенью выборы губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления пройдут в многодневном режиме – 8, 9 и 10 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в избирательной комиссии региона.

На выборах у псковичей будет дополнительная возможность дистанционного электронного голосования.

«Растут возможности и удобство для наших избирателей, появляется возможность голосовать из дома или из любой точки страны», – подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов

Напомним, в сентябре 2023 года в Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона. Период выдвижения кандидатов продлится месяц: с 5 июня по 4 июля.