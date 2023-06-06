Псковичи смогут узнать о мерах поддержки в регионе в помощью чат-бота

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Чат-бот с информацией о мерах поддержки жителей Псковской области планируют создать в регионе. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Есть проект, который находится на стыке с государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Мы его готовим. В ближайшее время будет запущен чат-бот, информирующий о мерах поддержки, который будет рассказывать обо всех историях, которые работают на территории региона. С его помощью возможно будет понять, какая мера поддержки тебе положена, куда тебе обратиться и что тебе для этого нужно», – объяснил Виталий Рахманов. По словам специалиста, запуск чат-бота планируется в скором времени.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников на 22-й сессии Псковского областного Собрания подчеркнул, что за пять лет регион с 84-го места перешёл на 32-е в федеральном рейтинге цифровой трансформации. А в СЗФО Псковскач область занимает третье место.