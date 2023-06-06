Выпуск передачи «Формула еды» сняли в Изборске

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Телеканал «Россия 1» снял выпуск туристического блока передачи «Формула еды» в Изборске. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Ведущим передачи Сергею Агапкину и Сесиль Плеже рассказали необычные факты из истории Изборска, провели по боевому ходу и показали тайный проход к воде.

Съемочной группе удалось познакомиться с представителями народа сето, которые в этот день приехали из деревни Сигово.

«Формула еды» – это большое гастрономическое шоу-путешествие по России. Ведущие показывают отечественное производство полного цикла: от выращивания до фасовки и потребления, а также ищут самые вкусные и полезные российские продукты.