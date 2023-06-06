Псковичам сообщили об открытии горячей линии для вопросов о выборах

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Избирательная комиссия Псковской области откроет горячую линию для вопросов о выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Узнать информацию касательно подготовки и проведения избирательных кампаний 2023 года можно по телефону: 8 (800) 222-72-60. Специалисты смогут ответить на все вопросы в будние дни с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00.

Отметим, что в сентябре этого года в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в частности и выборы губернатора Псковской области. Сентябрьские выборы в Псковской области бккдт идти несколько дней.