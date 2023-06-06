В Псковском районе произошло ДТП с участием косули

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка»
ДТП с участием дикого животного произошло в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В Псковском районе, в деревне Малая Листовка, произошло столкновение автомобиля LADA Kalinа и дикого животного. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали, однако животное погибло на месте.
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На месте происшествия находятся медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.