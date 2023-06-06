Сирены прозвучат в Пскове 7 июня

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Проверка системы централизованного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях пройдет в Пскове 7 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Сообщается, что электронные системы зазвучат на территории города в 8:00. Их сигнал традиционно означает «Внимание всем!», однако в этот раз псковичей просят не предпринимать никаких действий и сохранять спокойствие.

Напомним, данные мероприятия проводятся для технического обслуживания и проверки систем к готовности оповестить граждан о ряде необходимых действий.