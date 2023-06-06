850 млн рублей потратят на новый инфраструктурный проект в Пскове

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В Пскове и Псковском районе будет реализован инфраструктурный проект стоимостью 850 миллионов рублей. Проект позволит обеспечить теплом многоквартирные жилые дома. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил телеканалу «Первый Псковский».

Псковскому региону одобрили инфраструктурный бюджетный кредит стоимостью почти 850 миллионов рублей. Михаил Ведерников отметил, что на эти средства в Пскове и Псковском районе планируется построить круговой водовод. Это позволит обеспечить надежное водо- и теплоснабжение в многоквартирных жилых домах.

«Мы закроем строительные площадки, и где сейчас строятся объекты, и где планируются. В целом это повысит стабильность работы всей системы ЖКХ для тех домов, где уже проживают люди», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что Псковской области уже выделены средства на другие объекты ЖКХ. Например, 600 миллионов рублей будет направлено на Остров-3. В региональном бюджете на это придется предусмотреть 200 миллионов рублей. Однако, по словам Михаила Ведерникова, это того стоит. В течение двух лет работы завершатся и 2,5 тысячи человек получат качественные коммунальные услуги.

Отметим, инфраструктурный проект включает в себя строительство кольцевого водовода от улицы Леона Поземского до улицы Байкова и подключение жилых домов к системе теплоснабжения в Псковском районе.