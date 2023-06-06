В Пскове состоялась церемония возложения цветов в Пушкинский день

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В Пушкинский день в Пскове состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает ПАИ.

Церемония посвящена 224-й годовщине со дня рождения великого поэта. В ней приняли участие глава города Борис Елкин и председатель Псковской городской думы Александр Гончаренко, деятели культуры и искусства, а также школьники и жители Пскова.

Во время открытия церемонии Борис Елкин подчеркнул, что Александр Пушкин внес большой вклад в культуру и литературу.

«Наша задача – почитать, ценить, передавать будущим поколениям память о нем», – отметил глава города.

На церемонии с вальсом выступил художественный коллектив студии классического танца «Щелкунчик». Псковские поэты прочитали свои стихотворения, посвященные Александру Пушкину. Завершилась церемония торжественным возложением цветов к памятнику.

Напомним, 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В Псковской области Пушкинские дни поэзии и русской культуры прошли с 2 по 4 июня.