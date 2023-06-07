До +25 прогнозируется сегодня в Псковской области

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В Псковской области 7 июня ожидается долгожданное потепление. Синоптики сообщают, что температура воздуха поднимется до +25 градусов. Об этом «Комсомольской правды в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным псковских синоптиков, в регионе ожидается от +20 до +25 градусов днём и от +5 до +10 – ночью.температура воздуха в регионе составит ночью от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25.

Ветер будет дуть с западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.