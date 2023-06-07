Почти 20 школьников из Псковской области отправились на Всероссийский фестиваль «Движение первых»

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Школьники из Пскова, Великих лук и большинства муниципалитетов Псковской области приняли участие в фестивале Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего 19 лидеров регионального отделения «Движение первых», в том числе ребят из Печорской школы-интерната отправились на фестиваль в Москве.

Всего в мероприятиях фестиваля в онлайн и офлайн-формате приняли участие более 5 миллионов детей. Ребята участвовали во флешмобах, концертах, а также мастер-классах и дискуссиях. На встречу с молодежью пришли известные люди.

«Для наших ребят это был уникальный опыт. На фестивале они завели новые знакомства и привезли много идей, которые будут обсуждаться и реализовываться на площадках первичных организаций – в общеобразовательных школах, в школах искусств и домах культуры», – рассказала руководитель отделения «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина.