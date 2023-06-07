На всероссийском архитектурном фестивале будет представлен буклет о храмах Псковской области

Фото: телеграм-канал АНО «Возрождение»

На VI Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие — 2023» будет представлен буклет о храмах Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение».

Фестиваль будет проходить с 8 по 10 июня в Самаре. Основной темой мероприятия будет являться архитектурное и градостроительное наследие, как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России.

На конкурсе печатных изданий об архитектурном наследии от Псковской области будут представлены учебные пособия. Будут выпущены два буклета, которые представляют собой руководство к храмам, созданным в рамках Псковской архитектурной школы и включенным в список ЮНЕСКО. Буклеты будут доступны как на русском, так и на английском языках, а также могут быть использованы как путеводитель.

Николай Окулич-Казарин составил описания Псковских церквей, которые стали основой буклета "Храмы Псковской архитектурной школы в губернском Пскове ХVIII-XIX вв.". Фотографии в буклете были сделаны О. И. Парли, М. И. Герасимовым, И. Ф. Барщевским, М. А. Чистяковым - историками, краеведами и фотографами.