1,5 тонны гуманитарного груза доставили псковским бойцам в зону Спецоперации на Украине

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Из Псковской области в зону Спецоперации на Украине доставлено 1,5 тонны гуманитарного груза для военнослужащих. Об этом «Комсомольской правды в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вместе с грузом на позиции псковских соединений в зоне проведения боевых действий отправилась официальная региональная делегация. В ее составе: глава Невельского района Олег Майоров, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова, и. о. директора Псковавтодора Павел Кипрушев.

Сбором 1,5 тонны необходимых для военнослужащих и мобилизованных посылок занимались волонтеры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области и участники выезда.

В переданных на фронт коробках: продукты питания, гигиенические товары, медикаменты, экипировка, стройматериалы и другие необходимые для победы вещи. Гуманитарный груз собирался согласно заявкам самих военнослужащих. По традиции, военные получили письма, открытки и адресные посылки от родственников, друзей и неравнодушных жителей региона.

«Луганская область оставила очень сильное впечатление, не покидает мысль, что эта территория и люди созданы для мирного созидательного труда, а приходится защищать и освобождать свою собственную землю с оружием в руках», — поделился глава Невельского района Олег Майоров.

Участники делегации из Псковской области пообщались с командованием воинского подразделения, лично встретились с бойцами и познакомились с их бытом.

«В окопах есть свои полевые кухни, бани и даже церковь, обустроенная собственными силами. Обеспечение продуктами хорошее, нас угостили очень вкусным обедом. Но самое главное, встретили нас очень приветливо, по-доброму. Общаясь с ребятами, мы увидели в их глазах боевой настрой и высокий моральный дух! Получилось обсудить многие вопросы, говорили об отпусках, о необходимой помощи, о наличии лекарств. Но каждый давал понять, что самое главное для них сегодня — это надежный тыл, поддержка и забота об их родных и близких. В окопах повсюду письма, открытки, плакаты, которые лишний раз поддерживают их, дают силы и подтверждают, что в них верят», — поделилась председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова.

Участники командировки на позиции псковских соединений собрали дополнительные просьбы и предложения. Их оперативное исполнение возьмёт под контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.