50 кг гашиша москвичи пытались провезти через госграницу Псковской области

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Два жителя Москвы были задержаны при попытке ввезти в Россию приблизительно 49,6 кг гашиша и около 1 кг каннабиса через государственную границу в Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При осуществлении проверки Ford Mondeo на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" в Себежском районе, таможенные служащие обнаружили свертки, содержащие наркотики. Зарегистрированные в Москве и Можайске контрабандисты собирались пересечь государственную границу России со стороны Латвии.

Мужчины были задержаны. На них возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.