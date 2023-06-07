В Псковском кремле выступит студенческий академический хор из Петрозаводска

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Академический хор Петрозаводского государственного университета выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Академический хор Петрозаводска имеет половековую историю. В коллективе состоит 60 студентов различных факультетов ПетрГУ.

«Уникальное звучание хора связано с существующими долгими традициями. Они были заложены основателем хора Георгием Терацуянцем. Сегодня хором руководит молодой и талантливый дирижёр Николай Маташин, хормейстер – Светлана Семёнова, концертмейстер – Елена Ёлына. Вместе они сохраняют традиции и одновременно обогащают репертуар и звучание хора». – отметили в пресс-службе ТКД.

В репертуаре хора кит все от русской духовной музыки и классики до современной музыки и даже джаза. Свои таланты коллектив продемонстрирует уже с 9 по 11 июля.

Начало фестиваля состоится в 19:00. Посетить мероприятие может каждый желающий.