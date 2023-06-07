На сентябрьских выборах губернатора Псковской области будет применено онлайн-голосование

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Центральная избирательная комиссия России согласовала использование дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В ЦИК России было подано 31 заявление о применении дистанционного электронного голосования в свыше 300 избирательных кампаний на различных уровнях избирательной системы. Позже семь заявок отозвали регионы, а оставшиеся 24 заявки были одобрены ЦИК РФ.

«Это не навязывается сверху. Мы делаем это, идя навстречу пожеланиями наших избирателей, которые оценили удобство этого способа голосования», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По информации, полученной от Избирательной комиссии Псковской области, всем 26 муниципалитетам региона и на всех уровнях избирательной кампании будет предоставлена возможность дистанционного электронного голосования.