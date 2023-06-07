Пять многодетных семей в Пскове наградили орденами «Родительская слава»

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В Пскове 7 июня прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с многодетными семьями региона. В ходе встречи глава региона наградил семьи орденами «Родительская слава» и медалями «Родительская слава Псковской области». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей по поручению президента Российской Федерации из рук губернатора получили родители, воспитывающие более трёх детей.

В наградной список вошли: Наталья и Алексей Поликарповы, Георгий и Ирина Мордовцевы, Сергею и Анне Семеновым, Игорю и Наталье Тетериным, Сергею и Анастасии Петровым.

Глава региона поблагодарил многодетных родителей за вклад в воспитание детей.

«Воспитать ребёнка в современном мире сложно, а когда семья большая и удаётся вырастить любящих, талантливых, целеустремленных детей, настоящих патриотов нашей малой родины, своей страны — это вдвойне сложнее и дорогого стоит. Мы со своей стороны при поддержке федерального центра стараемся всячески помогать многодетным семьям. На региональном уровне многое делаем, строим, развиваем», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, медаль ордена «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента Российской Федерации. «Родительской славой» в Псковской области награждены десять семей.