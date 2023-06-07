В июле в Пскове пройдет фестиваль серфинга Pskov Sup Fest

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В День города Пскова, 22 июля, на реке Великой состоится фестиваль серфинга Pskov Sup Fest. Об этом сообщил глава города Борис Елкин.

На Первенство и Чемпионат Псковской области в дисциплине «доска с веслом» уже заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Есть желающие испытать свои силы на марафонской дистанции в 15 км и принять участие в карнавале на воде.

Положением также предусмотрены спринтерские дистанции и гонки для юниоров.

Стать участником второго межрегионального фестиваля Pskov Sup Fest можно перейдя по ссылке для регистрации.