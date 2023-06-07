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НовостиОбщество7 июня 2023 17:43

6-летний мальчик утонул в реке Пыталовского района

Источник:kp.ru
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В поселке Белорусский Пыталовского района обнаружено тело ребенка. Течением его отнесло к мосту, где и попался на глаза прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Гибель ребенка произошла в реке Утроя, очевидцы нашли тело 6-летнего мальчика без признаков жизни.

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По предварительным данным, мальчик мог спускаться к воде, чтобы помыть руки. Ребенок поскользнулся на склоне и упал в реку.

На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего уточняются.