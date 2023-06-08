Представительство Псковской области откроется в Москве к июлю

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ в Представительстве Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Отметим, что здание Представительства располагается на территории комплекса зданий Администрации Президента РФ. «Рад сообщить, что уже скоро оно откроет свои двери. Основные работы завершатся в течение месяца, и уже в июле Представительство начнёт полноценную работу», — пояснил глава региона.

По его словам, Представительство позволит Псковской области лучше взаимодействовать с федеральными органами власти. Кроме того, возможны более частые встречи с потенциальными инвесторами. По словам Михаила Ведерникова, «функционально все возможности для этого предусмотрены».

«Мы долго добивались, чтобы этот проект был реализован. И я уверен, что он позволит привлечь в регион дополнительные средства как бюджетные, так и частные инвестиции», — подытожил губернатор.