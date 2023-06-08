Незаконную добычу песка из карьера пресекли сотрудники Псковского Россельхознадзора

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Три свалки бытовых и строительных отходов, а также карьер по незаконной добыче песка выявили сотрудники Россельхознадзора на земельном участке сельхозназначения в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инцидент произошёл в апреле текущего года. Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провёл проверку на соблюдение требований правообладателем земельного участка общей площадью 3,9 гектара в Великолукском районе.

В ходе проверки было установлено, что на участке располагается заброшенный двухуровневый (ступенчатый) карьер по добыче песчаной смеси, глубина которого достигает 6 метров, а площадь – 2,6 гектара. Также на территории объекта размещены три свалки твёрдых бытовых и строительных отходов на общей площади 0,1865 гектара (шифер, доски, пластиковая тара).

Кроме того, в составе угодий находится пашня, имеющая приоритет в использовании и подлежащая особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

Управление Россельхознадзора провело выездную проверку в связи с выявлением нарушений обязательных требований при осуществлении государственного земельного контроля.