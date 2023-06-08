Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 7:31

Старые деревья на Крестовском шоссе в Пскове планируют спилить этим летом

Источник:kp.ru
.

.

Старые зелёные насаждения ликвидируют этим летом вдоль Крестовского шоссе в Пскове. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«В управление ежедневно поступают обращения от жителей, от юридических лиц на предмет обследования деревьев», – поделился Александр Грацкий. По его словам, спилу принадлежат деревья, которые признаны аварийными и находятся на территории общего пользования. Александр Грацкий отметил, что частной территории это не касается.

«Вдоль Крестовского шоссе мы видим старые деревья, например тополя, которые любят падать», – объяснил специалист. Он также заявил, что деревья в городе сносят при необходимости. «А сажать мы стараемся по максимуму», – отметил начальник управления.