Находившегося в федеральном розыске 20-летнего псковича обнаружили в Санкт-Петербурге

.

Находившегося в федеральном розыске 20-летнего псковича задержали сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Молодого человека задержали 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в хостеле №20 по набережной Адмирала Лазарева. Специалисты отметили, что пскович был объявлен в федеральный розыск по обвинению в совершении серии краж велосипедов на территории Пскова.

«Задержанный доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска», – заявили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.