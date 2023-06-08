В Пскове появится парк аттракционов «Волшебная гора»

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На берегу реки Великой в Пскове появится многофункциональный парк «Волшебная гора». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект будущего парка обсудили в ходе заседания совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

В состав развлекательной площадки будет включена зона аттракционов, семейный развлекательный центр и территорию экстремального отдыха. Помимо этого, будут обустроены дополнительные пространства для пеших прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий.

Построить новую площадку для отдыха планируют до конца 2027 года. Соглашение между правительством региона и инвестором будет подписано в рамках Петербургского экономического международного форума, встреча пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.