В псковской школе на улице Киселева завершили работы над внешним контуром здания

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Строительство школы на 525 мест на улице Киселева продолжается, внешний контур здания уже завершен. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Идет монтаж вентилируемого фасада. В оформлении постараемся уйти от серых красок и сделать школу яркой и интересной», — отметил Борис Елкин. По его словам, в здании началась внутренняя отделка помещений и прокладка инженерных сетей. Специалисты уже подключили сети теплоснабжения.

По словам Бориса Елкина, в июле согласно плану рабочие приступят к благоустройству территории. «На территории появится искусственное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для детей разных возрастов. Контракт заключен на полный комплекс работ, в том числе и оснащение школы современным оборудованием», — подытожил глава.