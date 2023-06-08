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НовостиОбщество8 июня 2023 11:46

В псковском театре установили металлодетекторы

Источник:kp.ru
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В Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина установили метало для обеспечения безопасности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Сотрудники театра отметили, что установленные арочные металлодетекторы будут способствовать усилению мер безопасности. Кроме того, псковичей просят приходить в театр заранее, чтобы заблаговременно пройти через металлодетекторы и вовремя попасть на спектакль.

В театре отметили, что двери для зрителей открываются за час до спектакля.