Во Владимире презентуют украшения и костюмы народа сето из псковского музея

Фото из пресс-службы Псковского музея-заповедника

Открытие выставки «По платью видно, кто идёт», посвящённой костюму и украшениям народа сето из фондов Псковского музея-заповедника, пройдет в палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке гостям покажут предметы сетоского «серебряного наряда», они собраны более чем за сто лет существования Псковского музея. Посетители увидят цепи с разнообразным плетением, подвески в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги.

«Посетители также смогут увидеть знаменитые фибулы сето – "сету сыльг" . Это большие конусообразные пряжки, которые являются самой характерной особенностью облика женщин сето и центром композиции украшений», – рассказали в музее.