Экологическая экспертиза по строительству псковского экотехнопарка находится на стадии завершения

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Экологическая экспертиза, необходимая для строительства экотехнопарка в Палкинском районе, находится на финишном этапе. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Сергей Грахов подчеркнул, что экспертиза была очень длительной, поэтому проект будет безопасным не только для граждан, но и для экологии.

По словам специалиста, ранее правительство РФ подписало постановление о выделении региону 1,8 миллиарда рублей. «Концессионер уже ждёт, когда он получит согласованный проект, чтобы приступить к работе», – отметил Сергей Грахов. Он также добавил, что по плану рабочие выйдут на площадку текущим летом.

«Ожидаем, что в июне будет положительное заключение экологической экспертизы», – сообщил Сергей Грахов и добавил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролирует вопрос.

В ходе создания проекта экотехнопарка было много сложностей. «Первая сложность – это подобрать земельный участок. У нас много населённых пунктов, много водоёмов, но вот подобрали участок – это Новоуситовская волость Палкинского района», – отметил Сергей Грахов.

По его словам, максимальный годовой объём отходов в регионе составляет 250-260 тысяч тонн. Соответственно мощность экотехнопарка равняется 250 тысяч тон в год. «Ни с каких других регионов мусор к нам не повезут. Экотехнопарк закрывает только потребности Псковской области», – отметио Сергей Грахов.

По словам специалиста, изначально для проекта был отмечен участок в 170 га. «Сейчас вырезан участок в 35 га — больше не нужно. А на близлежащей территории могут предприниматели поставить производства по переработке, например, пластика, дерева. Там может быть целый комплекс производственный», – заверил Сергей Грахов.