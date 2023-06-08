Пять туристических проектов готовят в реализации в Псковской области

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Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил пять новых проектов развития туристической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одна из инициатива направлена на развитие агротуризма. Объект располагается на территории бывшего оздоровительного лагеря «Колос» в Печорском районе. В Пушкиногорском районе один из инвесторов планирует построить современный многофункциональный комфортабельный гостиничный комплекс.

Кроме того, обсуждался проект создания многофункционального парка «Волшебная гора» на берегу реки Великой в Пскове. По проекту на площадка будет расположен семейный развлекательный центр, зона аттракционов и территория экстремального отдыха, помимо этого будет организованы дополнительные пространства для пеших прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий.

Реализация всех представленных проектов должна быть завершена к концу 2027 года. Сумма инвестированных средств составит более 2,2 миллиардов рублей. По мнению инвесторов, развитие точек притяжения туристов и появление новых площадок позволят вывести Псковскую область на более высокий конкурентный уровень по Северо-Западу.

Глава региона обратил внимание, что сфера туризма в Псковской области одна из самых развивающихся. «Темпы роста в этом направлении будут только увеличиваться по мере появления новых лиц, новых компаний и новых идей. Потенциал у нас действительно очень высокий. Направлению гостеприимства мы уделяем и будем уделять самое пристальное внимание и оказывать поддержку сейчас и в долгосрочной перспективе», – заверил Михаил Ведерников.