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НовостиЗвезды8 июня 2023 14:35

Фестиваль «Пушкин.Музыка. Михайловское» пройдёт в июле в Пушкинских Горах.

Источник:kp.ru
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Пресс-конференция, посвященная подготовке Открытого летнего фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское», состоялась в медиацентре ПАИ.

Провести фестиваль планируют 8 и 9 июля. Мероприятие будет проводиться при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля пройдёт три концерта: один запланирован на 8 июля, два других состоятся 9 июля. На сцене в Михайловском гости услышат оперные, симфонические, камерные произведения, созданные русскими композиторами под влиянием творчества А.С.Пушкина.