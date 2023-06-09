Художники «ПсковАрта» организуют выставку своих работ 9 июня

Фото : «ПсковАрт»

Выставка «АРТ без преград» творческого объединения «ПсковАрт» пройдет в выставочном пространстве «Дома на Набережной» в Пскове сегодня, 9 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы выставки.

На выставке каждый художник на небольшом участке стены изобразит своё творчество без ограничений и преград. По желанию творца могут быть изображены пейзажи Псковской земли, абстрактные композиции, цветочные натюрморты и прочее.

Работы могут быть выполнены в любых техниках: живопись, текстиль, акварель и керамика. Среди псковских творов свои работы представят Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Галина Дячок, Анатолий Жбанов, Юрий Жулин, Сергей Каримов, Николай Москалев, Олег Матюхин, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Тимофей Силич, ВИТИМ (Виктор Тимофеев), Ольга Устинова, Эдуард Шарипов.

На выставке будет представлено более 120 работ псковских художников.