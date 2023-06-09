Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Большой хоровод дружбы пройдёт в Пскове 15 августа, во всероссийский праздник День хоровода Мира. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Массовый народный танец обогнет Псковский кремль и объединит представителей разных национальностей: школьников, студентов, работающую молодежь, учителей. А в нашем регионе проживает более 50 этносов!» — рассказал глава Пскова.

Кроме того, по словам Бориса Елкина, псковичей и гостей города ждут различные национальные площадки и выступления фольклорных коллективов.

Отметим, что «Хоровод дружбы» является проектом АНО «Время творить», который организован при Детской школе искусств города Пскова. «Он стал победителем областного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект направлен на укрепление взаимопонимания и согласия между разными народами, изучение и сохранение их культурных традиций», — объяснил Борис Елкин.