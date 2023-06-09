Заслуженных соцработников Псковской области чествовали в Пскове

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

В День социального работника, 8 июня, глава Псковской области Михаил Ведерников встретился с лучшими работниками сферы соцзащиты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региона.

«У вас непростая, напряжённая работа. Без малого половина жителей Псковской области пользуется теми или иными социальными льготами. На попечении в различных социальных учреждениях находится почти 14 тысяч человек. В сфере социальной защиты мало быть профессионалами – нужно быть неравнодушными, открытыми, сопереживающими людьми, искренне любящими свою работу и живущими своей работой», — отметил Михаил Ведерников. Он также выразил надежду, что ценный опыт в сфере соцзащиты будут перенимать и молодые специалисты.

На торжественном цнремонии Михаил Ведерников вручил сотрудникам нагрудные знаки и удостоверения к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» и почётные грамоты губернатора области.

В ответном слове работник Плюсского дома-интерната Раиса Никитина выразила благодарность главе региона за доверие и признание заслуг.

«Очень приятно получить награду из ваших рук. Она для меня очень значима. Спасибо вам за внимание к нашей отрасли. Будем работать и дальше», — отметила Раиса Никитина и со своей стороны пожелала губернатору и сотрудникам правительства успехов в развитии региона .